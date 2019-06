Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gravierende Sicherheitsmängel - Polizei zieht Sattelzüge aus dem Verkehr + Bei Einbruch Tabakwaren entwendet

Cuxhaven (ots)

Gravierende Sicherheitsmängel - Polizei zieht Sattelzüge aus dem Verkehr

Cuxhaven. Am Mittwoch kontrollierten Polizeibeamte auf der B 73 zwei Sattelzugmaschinen, deren Anhänger beladen und mit roten Kennzeichen versehen waren. Die Transporter waren auf der Altenbrucher Landstraße, aus Fahrtrichtung Hafenterminals kommend, in Fahrtrichtung Otterndorf unterwegs. Die Fahrer sollten Verkaufsstände zu einer Großveranstaltung nach Kiel bringen. Die Anhänger kamen aus Großbitannien. Die Beamten stellten an beiden Anhängern erhebliche technische Mängel fest. Außerdem waren die beiden Anhänger samt Ladung zu hoch. Den beiden Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Am gestrigen Donnerstag wurde die auf den Sattelaufliegern befindliche Ladung mit Hilfe eines Autokrans auf spezielle Sattelauflieger umgeladen. Abschließend wurde einer der stillgelegten Sattelauflieger auf die Ladefläche des anderen stillgelegten Sattelaufliegers gestellt und für die Heimreise nach Großbritannien straßen- und seetauglich verzurrt und so gesichert.

Bei Einbruch Tabakwaren entwendet

Geestland. In der Nacht zu Freitag (21.06.2019) drangen mehrere unbekannte Täter gegen 0:40 Uhr durch die Schiebetür in einen Sonderpostenmarkt im Schmidtkuhlsweg ein. Im Markt wurde eine noch unbekannte Menge an Zigarettenschachteln entwendet. Die Tabakwaren wurden vermutlich in markteigenen Tüten abtransportiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

