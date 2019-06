Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei ermittelt nach Vandalismus in Wremen - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste. In den beiden ersten Wochen im Juni kam es zu mehreren Sachbeschädigungen und Diebstählen auf dem Gelände der Grundschule Wremen und des TUS Wremen in der Wremer Straße. Neben der Beschädigung von mehreren Fensterscheiben wurde auch eine Funkklingel an der Tür zur Grundschule in Brand gesetzt. Durch die brennende Türklingel wurde auch die Außenseite der Tür erheblich beschädigt. Weiterhin drangen die Täter in einen Verkaufs- und Lagerschuppen auf dem Sportgelände ein und beschädigten hier Neonröhren und einen Gefrierschrank. Vom Gelände der Schule wurde ein Mülleimer mit Befestigungsrohr entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem oder den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

PRÄVENTION

Sechs Tipps gegen die Lust an der Zerstörung

- Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige.

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie selbst eingreifen! Beachten Sie hierzu unsere Hinweise zu Zivilcourage Gewalt gegen Sachen kann leicht auch zu Gewalt gegen Personen eskalieren - zumal dann, wenn Alkohol im Spiel ist oder wenn eine Gruppe von Tätern auftritt.

- Sprechen Sie mit Ihrem Kind über den Wert und Nutzen öffentlicher Einrichtungen. Machen Sie ihm klar, dass jede Beschädigung von uns allen bezahlt werden muss. Verdeutlichen Sie ihm auch, dass Einrichtungen wie Telefonzellen im Notfall lebensrettend sein können.

- Seien Sie Vorbild dabei, wie mit öffentlichem und privatem Eigentum umgegangen werden sollte.

- Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

- Melden Sie umgehend Vandalismusschäden, von denen eine Gefahr für die Mitbürger ausgehen kann.

Bitte beachten Sie:

Rat und Hilfe zum Thema "Vandalismus" finden Sie auch bei den Erziehungsberatungsstellen der Jugendämter. Darüber hinaus stehen Ihnen in den Jugendsachbearbeitern bzw. Jugendbeauftragten der Polizei jederzeit kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.

Informationen finden Sie auch unter www.aktion-tu-was.de

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell