Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Radlerin stürzte - Polizei sucht Unfallzeugen

Schiffdorf. Am Donnerstag (20.06.2019) gegen 12:25 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Schleusenstraße in Schiffdorf. Zwischen Stauschleuse und Bohlenstraße, in Höhe der dortigen Erdbeerfelder, wurde eine 15-jährige Radfahrerin aus Spaden von einem dunklen Pkw im Vorbeifahren auf der schmalen Schleusenstraße gestreift. Die Jugendliche stürzte und verletzte sich dabei leicht. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich einige Personen auf dem Erdbeerfeld. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Pkw mit HB-Kennzeichen entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706 / 9480 zu melden.

++++++++

Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Schiffdorf. Am Donnerstagmorgen (20.06.2019), in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 9:50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Mühlenapotheke in Schiffdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen einen grauen Pkw Dacia und beschädigte dadurch die hintere Tür auf dessen Fahrerseite. Der Verursacher oder die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter Tel.: 04706 / 9484 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell