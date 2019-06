Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Motorradfahrer stürzt und rutscht in den Gegenverkehr + Kettenreaktion bei Auffahrunfall auf A 27

Motorradfahrer stürzt und rutscht in den Gegenverkehr

Geestland. Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Bremerhaven befuhr am Dienstagnachmittag die Ortsumgehungsstraße Bad Bederkesa (L 119) aus Lintig kommend, in Richtung Neuenwalde. In einer leichten Rechtskurve kurz vor dem Kührstedter Kreisverkehr kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Nach dem Sturz rutschte er mit seinem Motorrad in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 59-Jährigen aus Bad Bederkesa, die einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Der Motorradfahrer wurde schwer, die Autofahrerin leicht verletzt. Beide wurden zur ärztlichen Behandlung in Kliniken gebracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass der Führer des Motorrades dieses vermutlich unbefugt führte. Er steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen zu haben und ist zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme bei dem Bremerhavener.

Kettenreaktion bei Auffahrunfall auf A 27

Wulsdorf. Am Montagmittag ereignete sich gegen 12:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. In Höhe der Anschlussstelle Wulsdorf war eine Tagesbaustelle mit einspuriger Verkehrsführung erstellt. Der auffahrende Verkehr wurde über eine provisorische Auffahrt in Richtung des einspurigen Bereichs geführt. Eine 45-jährige Bremerhavenerin befuhr die durchgehende Fahrbahn von Bremen kommend, in Richtung Cuxhaven. Am Ende des Beschleunigungsstreifens erkannte sie, dass eine andere Fahrzeugführerin dort verkehrsbedingt angehalten hatte. Die 45-Jährige hielt an und ließ die andere Verkehrsteilnehmerin in den fließenden Verkehr einfahren. Ein hinter der 45-Jährigen fahrender Spadener (27 Jahre), der an der Anschlussstelle Wulsdorf auffuhr, erkannte die Situation und hielt mit seinem Fahrzeug an. Eine nachfolgende, ebenfalls auffahrende, 46-jährige Loxstedterin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des Spadeners auf. Dessen Fahrzeug wurde anschließend auf den Pkw der Bremerhavenerin aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Loxstedterin und der Spadener wurden leicht verletz.

