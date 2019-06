Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zusammenstoß mit abbiegendem Ackerschlepper - Unfallzeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Montag (17.06.2019) gegen 18:55 Uhr lenkte ein 39-Jähriger aus Elmlohe seinen landwirtschaftlichen Zug in der Gemarkung Schiffdorf auf der K61 von Bramel in Richtung Laven. Kurz nach der Geestebrücke leitete er einen Linksabbiegevorgang auf einen Acker ein. Gleichzeitig wurde er von einer 55-jährigen Autofahrerin aus Bramel überholt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw, wodurch die Frau leicht verletzt wurde. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro beziffert. Die beiden Beteiligten behaupteten, sich verkehrsgerecht verhalten zu haben. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf zu melden (Tel.: 04706 / 9480).

