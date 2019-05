Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friesenhagen - Zeugenaufruf nach Motorradunfall in Friesenhagen

Friesenhagen (ots)

Die Polizei in Betzdorf sucht zwei Fahrradfahrer, welche nach Aussage eines Ersthelfers vor ihm an der Unfallstelle waren und den Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer möglicherweise gesehen haben. Diese werden gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.

Wir berichteten bereits: Am 25.05.2019, gegen 16:55 Uhr, ist es im Bereich Friesenhagen, auf der L 278, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer gekommen.

Ein 54-jähriger Motorradfahrer befuhr die L 278 aus Richtung Friesenhagen kommend in Richtung Morsbach. In Höhe Friesenhagen-Helmert fuhr ein 68-jähriger PKW-Fahrer aus einem Waldweg auf die L 278 und übersah dabei den auf der L 278 fahrenden Kradfahrer.

Hier kam es zu Kollision, wobei der Kradfahrer schwerst verletzt wurde. Zur Bewältigung der Einsatzlage waren Rettungsdienst, Notarzt, Rettungshubschrauber, Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie unter Einbindung der Staatsanwaltschaft Koblenz ein Unfallgutachter eingesetzt. Der Kradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Siegen geflogen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst sichergestellt. Die Sachschadenshöhe beträgt ca. 7.000,- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

