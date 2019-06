Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkohol am Steuer

Hemmoor (ost) Am Freitag, gegen 10.45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Hemmoor einen Pkw nach dem dieser von einer Parkplatzausfahrt auf die Zentrumstraße gelenkt wurde. Als Fahrerin wurde eine 64-jährige Fahrerin aus der SG Hemmoor festgestellt. Allerdings bemerkten die Beamten schnell Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau und boten einen Alkotest an. Dieser ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Fahrerin wurde daraufhin zur Polizeiwache in der Nähe verbracht und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurden der Führerschein der Frau und die Fahrzeugschlüssel einbehalten.

