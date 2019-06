Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vandalismus an Straßenschildern ++ Diebstahl eines Hofladers

Cuxhaven (ots)

Vandalismus an Straßenschildern

Hechthausen. In der Nacht zu Mittwoch entfernten unbekannte Täter mehrere Straßenschilder an der B 73 / Am Moor. Die vier herausgerissenen Schilder wurden in einen angrenzenden Straßengraben geworfen. Weiterhin beschädigten die Täter eine Straßenlaterne. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wendet sich bitte an die Polizei in Hemmoor unter 04771-6070.

++++++

Diebstahl eines Hofladers

Bokel. In der Nacht zum 14.06.19, zwischen 00.00 Uhr und 5.30 Uhr, wurde aus dem Stall eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Mühlenstraße in Bokel ein roter Hoflader (kleiner Radlader) der Marke Schäffer gestohlen. Der Schaden liegt bei etwa 30.000 Euro. Eine Anwohnerin wurde gegen 3 Uhr von Motorengeräuschen geweckt. Daher könnte die Tat um diese Zeit begangen worden sein. Vermutlich wurde der Radlader auf ein Transportfahrzeug geladen. Zeugen, die in der Nacht, insbesondere gegen drei Uhr, etwas gehört oder gesehen haben, wenden sich bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell