Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeiorchester Niedersachsen in der Grundschule Ritzebüttel

Cuxhaven (ots)

Polizeiorchester Niedersachsen in der Grundschule Ritzebüttel

Cuxhaven. In Kooperation mit dem Lions Club Cuxhaven-Alte Liebe und der Polizeiinspektion Cuxhaven spielte das Polizeiorchester Niedersachsen heute Vormittag für die 3. und 4. Klassen der Grundschule Ritzebüttel das Präventionskonzert "Namene-eine musikalische Geschichte für Kinder".

Zunächst hörten die Kinder mit musikalischer Begleitung die Geschichte des Mädchens Namene. Namene ist in Deutschland geboren und ihre Eltern kommen aus Afrika. Namene wird wegen ihrer Hautfarbe und Herkunft von einigen Schülern gemobbt, verletzt und Fotos landen im Internet. Die Geschichte zeigt dann, wie Namene und ihre Eltern damit umgehen.

Anschließend werden die Kinder in 3 Gruppen aufgeteilt und wechseln nacheinander in drei unterschiedliche Workshops. In zwei Workshops mit den Musikern lernen die Kinder einiges über Zivilcourage, Gewaltprävention, Physische und seelische Gewalt, Rat und Hilfe, Recht am eigenen Bild, Urheberrechte und Gefahren im Internet. Im dritten Workshop werden den Kindern die Musikinstrumente vorgestellt und anschließend lernen sie einen Body-Percussion-Tanz.

Nach Durchlaufen der Workshops treffen dann alle Kinder wieder in der Aula zusammen und führen mit voller Begeisterung den erlernten Tanz auf.

Ausführliche Informationen zum Programm sind hier abrufbar: https://bit.ly/2XItJ3g

Der Präsident des Lions Club Cuxhaven-Alte Liebe, Heiko Stoffers, und der Beauftragte für Jugendsachen der Polizeiinspektion Cuxhaven, Uwe Sandrock, sind sich einig, dass sie ihre Kooperation fortsetzen wollen, um das Polizeiorchester Niedersachsen auch im nächsten Jahr nach Cuxhaven zu holen.

