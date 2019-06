POL-CUX: Täter haben es auf Zigaretten abgesehen ++ Motorroller entwendet

Polizeiinspektion Cuxhaven

Täter haben es auf Zigaretten abgesehen ++ Motorroller entwendet

Cuxhaven (ots)

Täter haben es auf Zigaretten abgesehen

Spaden. Gegen Mitternacht der vergangenen Nacht drangen bisher unbekannte Täter in eine Tankstelle im Neufelder Weg in Spaden ein. Die Täter entwendeten Zigaretten im Wert von einigen hundert Euro. Die Unbekannten haben im Außenbereich installierte Kameras verdreht, um nicht gefilmt zu werden. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, hatten die Täter einen Rollladen zerstört und das Fenster aufgehebelt. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Motorroller entwendet

Cuxhaven. Unbekannte Täter haben in der Zeit von Pfingstsonntag bis Dienstag, 11.06.2019, einen Vespa-Motorroller aus der Brahmsstraße entwendet. Der Fahrzeughalter hatte die Vespa in der Brahmsstraße abgestellt, da ein Defekt vorlag. Als er das Fahrzeug am Dienstag abholen wollte, war der Roller im Wert von fast 5.000 Euro verschwunden. An dem Roller war das Versicherungskennzeichen 767DDO angebracht. Zeugen, denen der Roller und Personen an dem Fahrzeug aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

