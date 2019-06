Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher flüchten nach Entdeckung

Cuxhaven (ots)

Einbrecher flüchten nach Entdeckung

Cuxhaven. Am Samstag, 08.06.19, zwischen 21:45 bis 22:00 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte männliche Täter in ein Zweifamilienhaus in der Oxstedter Straße in Berensch-Arensch einzubrechen. Die Täter versuchten die Haustür zu manipulieren, um so in das Haus einzudringen. Beide Männer wurden durch Zeugen gestört und flüchteten durch die Gärten in unbekannte Richtung. Ein Eindringen gelang nicht, dennoch entstand Sachschaden von einigen hundert Euro an der Tür. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern, sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten sich an die Polizei Cuxhaven (04721/5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

