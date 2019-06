Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher vom Bewohner überrascht ++ Unfallflüchtiger steht unter Alkoholeinfluss ++ Motorradfahrer schwer verletzt ++ Diebstahl eines Hofladers

Cuxhaven (ots)

Einbrecher vom Bewohner überrascht

Odisheim. Lediglich 15 Minuten war der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Deichstraße in Odisheim abwesend. In dieser Zeit versuchten mindestens vier bisher unbekannte Täter, eine Tür aufzuhebeln und in das Haus einzudringen. Das Ganze geschah am Pfingstmontag, zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr. Als das Opfer zurückkam, überraschte er die Täter. Die Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung Bad Bederkesa. Zeugen, die von der Tat etwas bemerkt haben oder denen mehrere Personen auf der Flucht aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730.

Unfallflüchtiger steht unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven. Am Pfingstmontag kam es gegen 11 Uhr im Leuchtturmweg zu einem Bagatellunfall. Ein 71-jähriger Cuxhavener war mit seinem Audi aus Unachtsamkeit beim Vorbeifahren gegen den Fiat einer 43-jährigen aus dem Kreis Celle gefahren. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Er konnte jedoch von Zeugen und der Unfallgegnerin verfolgt und gestoppt werden. Die gerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 71-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Schaden des Unfalls betrug lediglich 1.000 Euro.

Motorradfahrer schwer verletzt

Loxstedt. Am Pfingstsonntag, gegen 19.20 Uhr, verletzte sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer. Der 52-jährige Loxstedter war mit seiner Suzuki von Neuenlande nach Büttel unterwegs. In Höhe der Lunebrücke verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Aufgrund seiner Geschwindigkeit überschlug sich die Maschine mehrmals und blieb dann nach mehreren Metern liegen. Der Fahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Diebstahl eines Hofladers in Bramel

Schiffdorf. In der Nacht zum 07.06.19 wurde von einem landwirtschaftlichen Hof in der Feldmark zwischen Bramel und Schiffdorf ein roter Radlader der Marke Kramer KL12.5, entwendet. Der Schaden liegt bei etwa 25.000 Euro. Der Radlader kann selbstfahrend oder auf einem Transporter vom Hof verbracht worden sein. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf, Tel. 04706-9480, zu wenden.

