Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Ahrbrück

Ahrbrück (ots)

Am vergangenen Freitag, den 12.04.2019, wurde um kurz vor 22.00 Uhr in ein Ein-familienhaus in der Denntalstraße eingebrochen. Die Täter klingelten den Ermittlungen zu Folge zunächst mehrfach an der Haustür und hebelten dann ein rückwärtiges Fenster auf. Im Haus wurden sie jedoch von der Hausbewohnerin überrascht und flüchteten sofort fußläufig in Richtung Ortsmitte.

Die Kriminalpolizei Mayen fragt nun: Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Kriminalinspektion Mayen, Tel.: 02651-8010

