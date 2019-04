Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbrüche in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Grafschaft

Bad Neuenahr-Ahrweiler und Grafschaft (ots)

Am Donnerstag, den 11.04.2019, kam es in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 22:50 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in der Heppinger Straße in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Stadtteil Heimersheim). In dem Einfamilienhaus wurde eine Scheibe eingeschlagen.

Zu einem vollendeten Einbruch kam zwischen Sonntag, den 14.04.2019 19:45 Uhr und Montag, den 15.04.2019, 09:00 Uhr in der Landskroner Straße in Grafschaft-Oeverich. Auch hier wurde durch Unbekannte eine Scheibe eingeschlagen und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge geben kann, die im Zusammenhang zu den Einbrüchen stehen könnten wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mayen Tel. 02651/801-0 oder der Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler Tel. 02641-974-0 in Verbindung zu setzen.

