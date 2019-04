Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hausmüll abgelagert/Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Freitag, 12.04.19, in den Mittagsstunden wurde durch die Polizei Mayen auf dem Mitfahrerparkplatz an der AS Mayen, L113/K27, abgeladener Hausmüll und Farbeimer festgestellt. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei Mayen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Marita Hück, PHKin

Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell