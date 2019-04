Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung 12.04.2019 - 14.04.2019 für die Polizei Mayen

Mayen

Im Zeitraum vom 12.04.2019, 14:00 Uhr und 14.04.2019 09:00 Uhr ereigneten sich im Bereich der Polizei Mayen insgesamt sieben Verkehrsunfälle. Glücklicherweise wurde keine Person verletzt.

Am 12.04.2019 gegen 18:40 Uhr kam es in Mayen, Am Wasserturm, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Verkehrsteilnehmerin musste einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug, welches auf ihrer Fahrspur fuhr, ausweichen und kollidierte mit einem Zaun. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von Unfallstelle.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 13.04.2019 gegen 13:45 Uhr in Ettringen in der Hauptstraße. Dort konnte der Geschädigte dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen, sodass es zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel kam. Auch hier entfernte sich der Verantwortliche von der Unfallstelle.

Ein weiterer Verkehrsunfall, bei welchem ein Strafverfahren eingeleitet wurde, ereignete sich in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Bereich der Shell- Tankstelle in Mendig. Dort touchierte ein LKW beim Rangieren einen weiteren dort geparkten LKW und beschädigte diesen. Während der Unfallaufnahme wird durch die Beamten Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test ergibt einen Wert von 1,86 Promille. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs wird eingeleitet.

Am 13.04.2019 gegen 23:30 Uhr ereignete sich in Mayen in der Auffahrt zur Burg eine Körperverletzung, bei welcher eine unbekannte Person Pfefferspray in eine Personengruppe versprühte. Der Beschuldigte verließ die Tatörtlichkeit augenblicklich und konnte bislang nicht ermittelt werden.

Weiterhin konnten durch die Beamten einige Verkehrskontrollen durchgeführt werden. Dabei konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. U.a. fuhr am 13.04.2019 gegen 15:40 Uhr in Mayen ein Fahrzeugführer einen PKW, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus wurde am 12.04.2019 gegen 18:20 Uhr in Polch ein Fahrzeugführer kontrolliert, der ebenfalls nicht im Besitz eines Führerscheins war. Bei dieser Kontrolle konnten außerdem Anzeichen für einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sollten Sie Hinweise zu oben angegebenen Verkehrsunfällen oder Straftaten geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Mayen.

Polizeidirektion Mayen



www.polizei.rlp.de/pd.mayen



