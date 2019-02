Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weiterer Diebstahl eines VW Tiguan

Hildesheim (ots)

(jpm)Nachdem am Vormittag des 13.02.2019 die Diebstähle von zwei VW Tiguan im Stadtgebiet Hildesheim bei der Polizei Hildesheim angezeigt worden sind (hiesige Pressemeldung vom 13.02.2019, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/4192097), wurde am Abend des 13.02.2019 ein weiterer Diebstahl eines Tiguan in Bockenem bekannt.

Den Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug zwischen dem 12.02.2019, 18:00 Uhr, und dem 13.02.2019, 21:00 Uhr, von einem Grundstück in der Masurenstraße in Bockenem gestohlen. Der fünf Jahre alte, graue Pkw stand dort auf einem Stellplatz.

Zeugen, die in Zusammenhang mit dem Diebstahl Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell