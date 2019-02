Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Strohballenmiete in Eime brennt

Hildesheim (ots)

Elze: Auf einem Feld neben der Kreisstraße 424, zwischen Eime und Sehlde, brennt eine Strohballenmiete von ca. 100 Quaderballen vollständig aus. Gemeldet wurde der Brand am 13.02.2019 um 22:50 Uhr. Die Schadenshöhe wird mit über 4000,-- Euro beziffert. Die eingesetzte Feuerwehr lässt die Miete kontrolliert abbrennen. Eingesetzt ist die FFW Banteln/Eime (26 Mann) und die FFW Gronau (24 Mann) unter der Leitung von Herrn Freund. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze in Verbindung zu setzen unter der Tel.-Nr: 05068/9303-0 oder der Polizei in Gronau, Tel: 05182/909220.

