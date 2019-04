Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wochenendpressemeldung 12.04.2019 - 14.04.2019 für die Polizei Remagen

Im Berichtszeitraum Freitag 12.04.2019 bis Sonntag 14.04.2019, 12.00 Uhr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Remagen acht Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Bei einem Verkehrsunfall entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Diebstahl PKW, Remagen-Rolandseck

Am 12.04.2019, gegen 03.30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines silbernen Peugeot in der Ortslage Remagen-Rolandseck durch drei männliche Täter. Der Diebstahl wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Die Auswertung der Videoaufnahmen und Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern noch an.

Diebstahl Wahlplakate, Remagen-Rolandswerth

Am 12.04.2019 wurden in der Mainzer Straße, Remagen-Rolandswerth zwei Wahlplakate für die diesjährige Europawahl entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Remagen. Tel.: 02642-9382-0

Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss

Sinzig) Am 14.03.2019, gegen 04.03 Uhr, konnten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 21 jährigen Fahrzeugführer Anzeichen für einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmittel festgestellt werden. Dem 21 jährigen wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen und ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmittel eingeleitet.

