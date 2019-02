Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: "Fridays for Future" - Schülerdemo sorgt für Staus in Koblenz

Koblenz (ots)

Die angemeldete Demonstration zahlreicher Schülerinnen und Schüler, die für mehr Klimaschutz streikten, begann am heutigen Freitag, 8. März 2019 um 10.00 Uhr in der Koblenz Innenstadt. Einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen begaben sich gegen 12.00 Uhr in den Bereich des Friedrich-Ebert-Rings und blockierten diesen, sodass der Fahrzeugverkehr angehalten und umgeleitet werden musste. Da kein verantwortlicher Versammlungsleiter erreicht werden konnte, musste die Versammlung durch gutes Zureden aufgelöst werden. Die Schüler und Schülerinnen verließen friedlich die Veranstaltung, die Staus lösten sich langsam auf.

