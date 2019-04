Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei sucht Opfer eines Fahrraddiebstahls

Bild-Infos

Download

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Polizei stellt gestohlene Fahrräder sicher

Am 28.02.2019 konnten im Rahmen polizeilicher Maßnahmen in Ahrweiler zwei entwendete Mountainbikes sichergestellt werden. Eines der beiden Räder konnte inzwischen dank einer Pressveröffentlichung dem glücklichen Besitzer wieder ausgehändigt werden. Für das zweite Fahrrad sucht die Polizei noch immer den Besitzer. Es handelt sich um ein dunkles 29 Zoll Damen Mountainbike der Fa. Cube, Modell Acces WLS exc 29. (siehe Foto) Die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler bittet die Besitzer oder eventuellen Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 02641-9740 mit der Wache in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Frank Hitzelberger

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 02641-974-202

pi.badneuenahr@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell