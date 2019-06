Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radfahrer stürzt ++ Auffahrunfall mit Verletzten ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Radfahrer stürzt

Hemmoor (ost) Innerhalb einer Gruppe von Fahrradfahrern kam es am Mittwoch, gegen 17.20 Uhr, im Oestinger Weg zu einem Verkehrsunfall mit Verletzungen. Mehrere Fahrradfahrer waren im Rahmen einer Fahrradtour auf dem Oestinger Weg in Richtung Alte Ziegelei unterwegs. Als die Gruppe nach rechts in den Ziegeleiweg einbiegen will, scherte ein 74-jähriger Radler nach links aus und stieß mit seinem 78-jährigen linken Nebenmann zusammen. Der 74-jährige stürzte und verletzte sich hierdurch so schwer, dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

++++++

Auffahrunfall mit Verletzten

Hollnseth (ost) Am Mittwoch kam es in Hollnseth auf der B 495 zu einem Auffahrunfall bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Gegen 17.15 Uhr befuhren eine 28-jährige VW-Fahrerin und der 51-jährige Führer eines Mercedes-Benz in der genannten Reihenfolge die B 495 in Richtung Langeln. Als die VW-Fahrerin nach links in die Straße "Scheunenbalken" abbiegen will, übersieht das Mercedes-Fahrer und fährt auf den VW auf. Nach dem Zusammenstoß waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben den beiden Fahrern wurden auch die beiden Beifahrer im VW und im Mercedes durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf 14.500 Euro geschätzt.

++++++

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Geestland. Am 11.6.2019, gegen 11.45 Uhr, kam es in Langen, auf dem Parkplatz des Burger King in der Leher Landstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer eines Renault Scenic stieß beim rückwärts Ausparken gegen einen gegenüber geparkten VW Renault Clio. An dem Clio entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Nach dem Anstoß entfernte sich der Verursacher unerkannt. Dieser Unfall wurde durch zwei Zeugen beobachtet. Sie teilten dem Verantwortlichen von Burger King ihre Feststellungen noch mit - verließen dann jedoch das Schnellrestaurant ohne ihre Personalien zu nennen. Die beiden Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Langen unter 04743-928-270 zu melden.

++++++

