Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei sucht Zeugen für riskantes Fahrmanöver

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am Donnerstag (20.06.2019) gegen 6:45 Uhr befuhr ein grüner Mercedes E-Klasse mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Sellstedter Straße in Schiffdorf in Richtung Bremerhaven und missachtete an der Kreuzung "Zum Feldkamp" eine rote Ampel. Nur durch eine Gefahrenbremsung und durch das Ausweichen in den Gegenverkehr sowie auf den dortigen Fußgängerweg konnte der Fahrer bzw. die Fahrerin eine Kollision mit einem von rechts kommenden und bevorrechtigten weißen VW Transporter gerade noch verhindern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 / 9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell