Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190505 - 498 Frankfurt-Heddernheim: Unbekannte randalieren im Einkaufszentrum - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ne)In einem großen Einkaufszentrum am Limescorso haben unbekannte Täter am Freitag zwischen 2:00 und 9:30 Uhr im Treppenhaus randaliert und Graffitis an die Wand geschmiert.

Im Treppenaufgang Nr. 2 zwischen der Parkebene und der Verkaufsebene wurden mehrere Brandmelder beschädigt und Neonröhren zerstört. Außerdem wurden Graffitis in Form von der Zahl "60439" und der Abkürzung "G.H.R" sowie ein Hakenkreuz an die Wand gesprayt. Bislang hat die Polizei keinerlei Hinweise auf die Verursacher und sucht daher Zeugen, die etwas Verdächtiges in diesem Zeitraum bemerkt haben. Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 11400 entgegen.

