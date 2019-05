Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190503 - 495 Frankfurt-Seckbach: 23-Jähriger fährt berauscht und hat Drogen dabei

Frankfurt (ots)

(ka) In der vergangenen Nacht hielten Polizeibeamte einen jungen Mann auf der Friedberger Landstraße an, der unter Drogeneinfluss in seinem Audi unterwegs war. Außerdem fanden die Polizisten eine große Menge Drogen in dem Auto.

Kurz vor Mitternacht fiel den Beamten besagter Audi auf. Der Fahrer war viel zu schnell auf der Friedberger Landstraße in Richtung Norden unterwegs. Bei der anschließenden Kontrolle zeigten erste Tests, dass der 23-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Drogen gefahren ist. In dem Audi fanden die Beamten außerdem zwei Beutel mit insgesamt über 220 Gramm Marihuana.

Die Polizeibeamten stellten die Drogen sicher und nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 23-Jährige wieder nach Hause, allerdings zu Fuß und der Autoschlüssel blieb zunächst bei der Polizei.

