Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190503 - 494 Frankfurt-Praunheim: Diebstahl eines Außenborders

Frankfurt (ots)

(fue) Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen Mittwoch, dem 1. Mai 2019, 19.00 Uhr und Donnerstag, den 2.Mai 2019, 20.00 Uhr, einen Außenborder von einem auf einem Grundstück im Steinbacher Hohl abgestellten Boot. Bei dem Motor handelt es sich um ein Fabrikat der Marke Honda mit der Individualnummer 1009619. Der Wert des Aggregates dürfte sich auf noch 1.500 EUR beziffern. Sachdienliche Hinweise erbittet das 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400.

