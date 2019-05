Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190502 - 491 Frankfurt-Niederrad: Sachbeschädigungen

Frankfurt (ots)

(fue) In der Zeit zwischen Dienstag, den 30. April 2019, 23.30 Uhr, und dem 01. Mai 2019, 07.45 Uhr, kam es in Niederrad, in der Lyoner Straße zu Sachbeschädigungen an zehn dort geparkten Fahrzeugen. Dabei stachen der oder die unbekannten Täter ein Loch in den Reifen und drehten zudem noch eine Schraube in das Ventil.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75511000 mit dem 10. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell