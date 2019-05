Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190502 - 490 Frankfurt-Nordend: Roller gestohlen und wieder aufgefunden

Frankfurt (ots)

(ne) Ein in der Nacht zum 1. Mai gestohlener Piaggio-Roller wurde gestern Nachmittag wieder aufgefunden. In diesem Zusammenhang konnte die Polizei vier tatverdächtige Jugendliche vorübergehend festnehmen.

Der Besitzer des Rollers hatte sein Zweirad ungesichert in einem Hinterhof in der Nordendstraße abgestellt. Dort wurde er durch zunächst unbekannte Täter entwendet. Gestern Nachmittag konnte dann eine Polizeistreife das Gefährt auf einem nahgelegenen Friedhof auffinden. Dort waren die Beamten wegen einer Ruhestörung hingerufen worden und trafen auf vier Jugendliche, die mit dem entwendeten Roller unterwegs waren. Alle kamen mit auf die Dienststelle und wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei geht davon aus, dass die Vier für den Diebstahl verantwortlich sind.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell