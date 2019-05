Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190501 - 487 Frankfurt-Westend: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Funkstreifenwagen der Polizei befand sich am Dienstag, den 30. April 2019, gegen 20.10 Uhr, auf dem Weg zu einer Streitigkeit im Gallus.

Dazu befuhr er mit Sondersignalen die Mainzer Landstraße in Richtung der Hafenstraße. Bei Rotlicht fuhr der Mercedes Vito auf die Kreuzung Platz der Republik. Hier kam es zum Zusammenprall mit einem Audi, der auf der Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war.

Während die beiden Insassen des Audi (32 und 31 Jahre alt) unverletzt blieben, mussten die beiden Beamten (beide 26 Jahre alt) mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie ambulant behandelt wurden.

An den beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden, beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell