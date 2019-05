Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190501 - 484 Frankfurt-Rödelheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Unter dem Vorwand, von ihrem Telefondienstanbieter zu kommen, verschafften sich am Montag, den 29. April 2019, gegen 11.00 Uhr, zwei bislang unbekannte Trickdiebe Zugang zur Wohnung eines älteren Ehepaares in der Reifenberger Straße.

Nachdem die beiden Täter die Wohnung betreten hatten, schauten sie zunächst nach dem Telefon. Einer der beiden Täter muss jedoch unbemerkt auch die anderen Räume betreten haben, da am Abend der Verlust des im Schlafzimmer befindlichen Schmucks festgestellt wurde. Es handelt sich dabei um einen Goldring, eine Goldkette und drei Goldarmbänder im Wert von zusammen etwa 3.000 EUR.

Die beiden Trickdiebe werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: Etwa 35 Jahre alt und 165 bis 175 cm groß. Osteuropäisches Erscheinungsbild, schlank, ovales Gesicht, dunkle, kurze Haare. Trug ein hellgraues Sakko und führte eine schwarze Mappe mit sich.

2. Täter: Etwa 35 Jahre alt und 160 bis 165 cm groß. Mitteleuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare. Trug ein weißes Hemd und ein dunkles Sakko.

