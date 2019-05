Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190501 - 485 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme zweier Jugendlicher

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 30. April 2019, gegen 11.10 Uhr, betraten zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren einen Lebensmittelmarkt in der Fahrgasse.

Während einer der beiden mittels eines Gespräches den Inhaber ablenkte, griff der andere in den Rucksack einer Kundin und entwendete das darin befindliche Portemonnaie mit etwa 380 EUR Bargeld. Die beiden versuchten nun, das Geschäft zu verlassen, wurden jedoch vom Ladenbesitzer und seinen Mitarbeitern daran gehindert, da diese den Diebstahl sehr wohl bemerkt hatten.

Die beiden Jugendlichen setzten sich jedoch vehement zur Wehr. Einer setzte Reizgas ein, der andere schlug wild um sich. So gelang es einem der beiden zu flüchten, während der andere der zwischenzeitlich verständigten Polizei übergeben werden konnte. Die Beamten stellten dann fest, dass dieser die ganze Zeit über griffbereit ein Messer mit sich führte.

Auch die Flucht des zweiten Täters währte nicht lange. Er konnte von Beamten kurze Zeit später in der Innenstadt festgenommen werden. Die Geldbörse hatten die Täter schon während der Auseinandersetzung im Geschäft verloren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell