Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Unbekannte brechen in Firmengelände im Industriegebiet ein

Trier (ots)

Bislang unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zum vergangenen Mittwoch, 13. März, in ein Firmengelände in der Trierer Metternichstraße, Ecke Rambouxstraße eingebrochen und haben Nach den bisherigen Ermittlungen durchtrennten der oder die Unbekannten zwischen Dienstag, 12. März, 18 Uhr und Mittwochvormittag, 13. März, einen Zaun und verschafften sich so Zugang zu dem Firmengelände. Dort entwendeten sie über 60 Deckenprofile aus Zink. Die Profile sind jeweils drei Meter lang und waren in Päckchen zu jeweils zehn Stück zusammengepackt. Über die Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei geht davon aus, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2257 oder 0651/9779-2290.

