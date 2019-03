Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Trier (ots)

Am Freitag, 15.03.2019, wurde zwischen 10:00 Uhr und 14:15 Uhr, die Wohnungseingangstür zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Helenenstraße durch bislang unbekannte Täter aufgehebelt. Die Tür wurde derart beschädigt, so dass davonauszugehen ist, das die Täter hierbei erheblichen Lärm verursacht haben dürften. Die Polizei fragt, wer hat im genannten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten?

