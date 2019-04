Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Kleinerer Waldbrand in Schwanheim

(tka) Heute Abend gegen ca. 18.13 Uhr wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main zu einem Waldbrand in den Stadtteil Schwanheim alarmiert. In der Nähe der VGF Haltestelle Waldau brannte es auf einer Fläche von ca. 40 x 12 m im Wald. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine größere Ausbreitung verhindert werden. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz und einem Strahlrohr abgelöscht. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Schwanheim mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Über die Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Einsatzende war gegen 19:30 Uhr.

