Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: 100.000 EUR Sachschaden beim Brand einer Gaststätte im Westend

Frankfurt am Main (ots)

h) Heute Morgen (20.04.19) wurde die Feuerwehr gegen 08:30 Uhr zu einem Brand in die Düsseldorfer Straße in das Westend gerufen. Dort waren in einer im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Gebäudes befindlichen Gaststätte aus ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in Brand geraten. Bis zur Entdeckung des Brandes, der vermutlich bereits über einen längeren Zeitraum geschwelt hatte, wurden sowohl die Gaststätteneinrichtung als auch die Einrichtung der angrenzenden Gaststättenküche durch Brandrauch erheblich beschädigt. Der Schwelbrand konnte von einem unter Atemschutz im Innenangriff eingesetzten Trupp rasch lokalisiert und und mittels Strahlrohr gelöscht werden. Zur Entrauchung der Gaststätte kam ein motorbetriebener Hochleistungslüfter zum Einsatz. Die oberhalb der Gaststätte liegenden Nutzungseinheiten waren nicht betroffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Einsatzende war gegen 09:15 Uhr.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell