Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Brand in einer Gaststätte in Bockenheim

Frankfurt am Main (ots)

Die um 15:05 alarmierten Feuerwehr- und Rettungskräfte trafen wenige Minuten später an der Einsatzstelle im Hinterhaus in der Leipziger Straße ein, während noch offene Flammen aus den Fenstern der Gaststätte im ersten OG schlugen. Mehrere(3) Löschtrupps unter Atemschutz konnten das Feuer rasch eindämmen und anschließend komplett ablöschen. Danach wurde der Brandrauch mittels Hochleistungslüfter entfernt. Es wurden keine Verletzten und sonstige Betroffene vorgefunden, die Brandursache ist unklar.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Thomas Koch

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell