Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Wohnungsbrand in Wohnhochhaus

Frankfurt am Main (ots)

(mb) Ein Wohnungsbrand in einem zehngeschossigen Wohnhochhaus beschäftigte die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankfurt am Main am Nachmittag des 11.04.2019. Schon auf der Anfahrt konnten die Kräfte das Feuer im achten Obergeschoss erkennen. Ausgerüstet mit Atemschutzgeräten drangen die Trupps in die Wohnung vor und konnten eine schwerverletzte Person retten und dem Rettungsdienst übergeben. Durch einen massiven Angriff über zwei Drehleitern konnten das Feuer in kurzer Zeit unter Kontrollen gebracht werden. Parallel hierzu wurden die Nachbarwohnungen kontrolliert und das Gebäude entraucht. Zur Entstehungsursache können keine Angaben gemacht werden. Der Sachsachende wir auf 100.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Frankfurt war mit 14 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an der Einsatzstelle.

