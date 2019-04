FW-F: Zwei Gartenhüttenbrände in der vergangenen Nacht in Rödelheim und Fechenheim.

Feuerwehr Frankfurt am Main

Zwei Gartenhüttenbrände in der vergangenen Nacht in Rödelheim und Fechenheim.

Frankfurt am Main

Am 03.04., um 19:00 Uhr, wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main zu einem Gartenhüttenbrand in Rödelheim, Rebstöcker Weg, alarmiert. Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Gartenhütte komplett. Die Brandbekämpfung wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Rödelheim und Einheiten der Berufsfeuerwehr durchgeführt. Mehrere Propangasflaschen wurden während des Einsatzes geborgen. Gegen 20:00 Uhr waren die Löschmaßnahmen beendet.

Am 04.04., um 01:15, wurde ein weiterer Gartenhüttenbrand in Fechenheim, Dieburgerstraße, über die 112 gemeldet. Es brannte eine Gartenhütte mit Vorbau. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fechenheim und der Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main gelöscht. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Fechenheim eingeleitet. Gegen 02:30 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen beendet. Im Laufe des Einsatzes wurden insgesamt fünf Propangasflaschen geborgen.

In beiden Fällen wurde niemand verletzt. Die Feststellung der Brandursache wird polizeilich ermittelt. Die Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt.

