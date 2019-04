Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Zwei Verkehrsunfälle mit LKW Beteiligung auf den Autobahnen im Laufe des Tages (02.04.2019).

Der erste Unfall ereignete sich auf der A 661, Höhe Kaiserleikreisel, zwischen einem LKW und zwei PKW. Die Kräfte der Feuerwehr Frankfurt wurden, um 09:00 Uhr alarmiert. Insgesamt sind bei dem Unfall drei Personen verletzt worden. Durch den Unfall wurde der Dieseltank des LKW komplett aufgerissen und es sind zirka 400 Liter Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn gelaufen. Die Fahrbahn wurde mit Ölbindemittel abgestreut. Da Dieselkraftstoff auch in ein Regenauffangbecken, unterhalb der Autobahn, gelangte, wurde dieses durch die Feuerwehr kontrolliert. Es konnte keine weitere Ausbreitung des Dieselkraftstoffes über das Auffangbecken hinaus festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Autobahnmeisterei für alle weiteren Maßnahmen übergeben.

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei LKW kam es, um 13:50 Uhr auf der A5, zwischen Nordwestkreuz und Bad Homburger Kreuz. Der Fahrer des auffahrenden LKW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit Spezialgerät durch die Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer des vorausfahrenden LKW wurde ebenfalls verletzt. Beide Fahrer wurden zur weiteren Versorgung und zum Transport in die Klinik an den Rettungsdienst übergeben. Aufgrund der Fahrbahnsperrung kam es zu einem zirka acht Kilometer langen Stau auf der A5 Richtung Kassel.

In beiden Fällen wird der Unfallhergang durch die Polizei ermittelt. Über die Schadenshöhe liegen keine Informationen vor

