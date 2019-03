Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Küchenbrand in einem Lokal in der Altstadt, Bleidenstraße

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Heute Morgen (28.03.2019) um 9:45 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Frankfurt am Main zu einem Brand in die Bleidenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Küchenzeile eines Lokals. Der Brand wurde durch die Feuerwehr im Innenangriff schnell gelöscht. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden die betroffenen Räume mit einem Lüfter entraucht. Die Gaszufuhr zu dem Gebäude wurde vorsorglich von der Feuerwehr abgestellt. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Brandursache und Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Personen kamen nicht zu Schaden.

