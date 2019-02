Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Hausverbot nach Diebstahl

Bühl (ots)

Der psychische Ausnahmezustand eines 39 Jahre alten Mannes sorgte am Montagnachmittag für einen Polizeieinsatz in einem Discounter in der Rheinstraße. Der Mann hat nach bisherigen Ermittlungen zunächst mehrere Gegenstände entwendet und sich anschließend aggressiv gegenüber einer Kassiererin gezeigt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Bühl konnten die Situation gegen 16.40 Uhr schlichten. Dem Enddreißiger wurde ein Hausverbot erteilt. Darüber hinaus muss er sich nun wegen des vorangegangenen Diebstahls verantworten.

