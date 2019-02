Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Drei Fahrzeuge beschädigt

Sinzheim (ots)

Da ein 20-jähriger Audi-Fahrer am Montagmorgen in der Landstraße beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Audi eines 67 Jahre alten Mannes übersehen hatte, kam es zu einer Kollision mit weitreichenden Folgen. Nicht nur, dass sich der 20-Jährige im Zuge des Zusammenstoßes leichte Verletzungen zugezogen hat - nach dem Zusammenprall rollte sein A 3 zusätzlich auf einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Baden-Baden bilanzierten einen Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

