POL-OG: Lautenbach - Einbruch in Hotel

Zeugen gesucht

Lautenbach (ots)

Aktuell noch unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Hotel in der Hauptstraße ein. Nachdem sie ein Fenster aufhebelten, machten sich die Langfinger an einem Tresor zu schaffen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen konnten die Einbrecher hierbei Bargeld erbeuten. Hinweisgeber konnten gegen Mitternacht mehrere Personen in unmittelbarer Nähe des Hotels beobachten. Ob diese mit der Tat im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei. Diese bitten Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 bei der Polizei zu melden. /ms

