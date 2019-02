Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Auenheim - Scheibe eingeschlagen

Kehl, Auenheim (ots)

Ein Schaden von zirka 2.000 Euro verursachten Unbekannte im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an einem in der Max-Planck-Straße abgestellten Audi. Die Langfinger schlugen die Scheibe des Wagens ein und entwendeten sämtliche Bedienelemente aus der Mittelkonsole des Wagens. Die Beamten des Polizeireviers in Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Nummer: 07851 893-0 erbeten. /ma

