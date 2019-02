Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Falsche Beamte in der Leitung

Gaggenau (ots)

Glücklicherweise erfolglos verlief eine Betrugsserie, bei der sich ein Unbekannter am Montagmorgen in Gaggenau telefonisch als Polizeibeamter ausgab. Mit der zurzeit gängigen Masche, sich als Beamter des örtlichen Polizeireviers auszugeben, versuchen die Betrüger dabei das Vertrauen der Angerufenen zu erlangen. Wie auch jetzt in Gaggenau, wären bei diesen Geschichten kurz zuvor Einbrecher in Wohnortnähe festgenommen worden, die es auch auf die Wohnanschrift des Angerufenen abgesehen hatten. Im weiteren, geschickt und mit Druck geführten Gespräch sollen die Opfer dazu bewegt werden, ihre Vermögenswerte dem falschen Polizeibeamten anzuvertrauen, der diese dann `zur Sicherheit´ abholt. Die nun angerufenen haben den Betrugsversuch offenbar rechtzeitig bemerkt und sich nicht darauf eingelassen. Die Polizei wird niemals telefonisch Wertsachen im Haus oder auf den Bankkonten erfragen. Auch wird die Polizei keinesfalls Wertsachen oder Bargeld zur Sicherung aufbewahren. Die Polizei rät bei derartigen Anrufen, das Gespräch zu beenden und die `echte´ Polizei über die Notrufnummer 110 zu verständigen. Informieren Sie hierzu auch ihre Angehörigen und Bekannten über diese aktuelle Betrugsmasche. Weitere Informationen erhalten Sie bei jeder Polizeidienststelle oder den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell