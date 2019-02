Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Einbruch in Gaststätte

Forbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Schifferstraße die dort aufgestellten Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. An der Tür und an den Spielautomaten entstand ein Sachschaden von über 1000 EUR. Beamte des Polizeirevier Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07225-98870 um sachdienliche Hinweise. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell