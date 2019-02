Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In böser Absicht

Baden-Baden (ots)

Am Freitagnachmittag wurden in Baden-Baden erneut präparierte Tierköder aufgefunden. Nachdem ihr Hund sie gegen 16.20 Uhr darauf aufmerksam machte, entdeckte eine 61-jährige Spaziergängerin in der 'Lichtentaler Allee' mehrere mit Nägeln gespickte Fleischstücke in einem Gebüsch. Die anschließend hinzugerufenen Ordnungshüter der Polizei Baden-Baden konnten insgesamt elf solcher Köder sicherstellen. Die Beamten der Hundestaffel nehmen nun die Ermittlungen auf. /ms

