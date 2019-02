Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Serie von Rollerdiebstählen

Iffezheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren Rollerdiebstählen in Iffezheim. Bislang wurden der Polizei vier Diebstähle in der Hauptstraße, Berggasse, Hügelsheimer Straße und Im Bohnenmichel mitgeteilt. Von einem Motorroller Piaggio, Typ C45, mit angebrachten blauen Versicherungskennzeichen fehlt jede Spur. Bei den anderen Rollern scheiterten die Versuche, diese kurzuschließen. Dadurch entstand an diesen ein Schaden von mehreren hundert Euro. Durch einen Zeugen wurden am Sonntag gegen 00.30 Uhr mehrere Jugendliche beim Feuerwehrgerätehaus Iffezheim beobachtet, wie sie sich an einem Motorroller zu schaffen machten. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse geht die Polizei davon aus, dass diese Jugendlichen in Verbindung zu den Diebstählen stehen dürften. Die Beamten des Polizeipostens Iffezheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07229-2273 um Hinweise. /ag

