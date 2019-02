Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Unrat entzündet

Rheinmünster (ots)

In Flammen aufgegangener Unrat hat am Sonntagabend in der Rastatter Straße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Ein vorbeifahrender Zeuge hatte kurz nach 20.30 Uhr das Feuer unmittelbar vor einer dortigen Gaststätte entdeckt und die in Brand geratenen Gegenstände vom Gebäude weggezogen. Hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster waren schnell zur Stelle und löschten das Feuer, noch bevor ein Schaden entstehen konnte. Eine Gefahr für das Anwesen bestand nicht. Möglicherweise hatte eine unachtsam weggeworfene Zigarette den Müll entzündet. Verletzt wurde niemand. /wo

