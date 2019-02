Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Bargeld erbeutet

Bühl (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist am Sonntag über ein Fenster im Erdgeschoss in ein Mehrfamilienhaus in der Klotzbergstraße eingedrungen. Bei der Durchsuchung eines Kleiderschranks stieß der ungebeten Besucher zwischen 15 Uhr und 19 Uhr auf eine Geldmappe. Mit einem Bargeldbetrag sowie einem Ausweisdokument verschwand der Fremde im Nirgendwo. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen. /wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell